У машин уже стоит экипаж

Бронетехника появилась у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.

На видео показано, что у резиденции главы Республики уже стоят несколько бронетранспортеров. У машин расставлен экипаж военных.

Кадры опубликовал Телеграм-канал РИА "Новости" в воскресенье, 13 сентября.

Как отмечает источник, Дворец республики в Минске обтянули колючей проволокой. По периметру уже расставили оцепление, распределив по местам вооруженных стражей правопорядка.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Лукашенко обозначил условия, при которых в Республике может начаться гражданская война. Во время общения с жителями Барановичей он заявил, что не допустит такого исхода.