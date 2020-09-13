На улицы столицы вышли около ста тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии приступили к разгону протестной акции в Минске. По некоторым данным, задержаны уже более 40 активистов.

На центральных улицах столицы Республики, по словам очевидцев, еще утром появилась военная техника, в том числе автозаки, передает Tut.by.

При этом в центре города отключен интернет. Толпы людей двигаются к стеле "Минск — город-герой", сообщает с места событий журналист РБК.

По данным "Интрефакса", в несанкционированном марше в центре столицы участвуют порядка ста тысяч человек. Движение транспорта по проспекту Независимости перекрыто.

Между тем, по мнению Вашингтона, Россия тоже может пострадать из-за разворачивающейся в Белоруссии ситуации. Первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биган ранее назвал риски для Москвы из-за белорусских протестов.