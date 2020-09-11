В США указали на риски для Москвы из-за протестов в Белоруссии
Белорусы могут ополчиться на Россию, заявил первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биган. Он отметил, что такой исход вероятен, если Москва будет поддерживать "режим Лукашенко".
Биган подчеркнул, что сейчас большая часть белорусского народа воспринимает Россию как "наиболее близкую их сердцу". Однако ситуация может в корне измениться, если российские власти не изменят свою политику.
"Кремль (...) рискует обратить белорусский народ, который ни в чём не обижен на Россию, против Москвы",
– цитирует его РИА Новости.
О протестах в Белоруссии ранее высказалась и бывшая претендентка на пост президента страны Светлана Тихановская. Она заявила, что Лукашенко не сможет остановить протесты – белорусский народ настроен решительно и пойдет до конца. Митинги, по словам Тихановской, будут продолжаться до тех пор, пока Лукашенко не дожмут и он не покинет пост главы республики.
Лукашенко, отметим, не отмалчивается, пока в стране неспокойно. На днях он встретился с российской прессой и дал большое интервью. Не обошлось, как всегда, и без ярких высказываний – самое интересное в нашем материале.
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