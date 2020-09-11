Тихановская раскрыла срок ухода Лукашенко
Белорусы готовы идти до конца, поэтому президент Республики Александр Лукашенко не сможет остановить протестные движения. Об этом бацьку предупредила сбежавшая в Литву экс-кандидат на высший пост в стране Светлана Тихановская в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Люди больше не отступят. Они не смогут жить с этим президентом. Их задерживают, сажают в тюрьмы, становится все хуже, но это не остановит людей. Нас пугают, что придут дожди и люди не выйдут. Выйдут", – уверена удаленный лидер оппозиции.
Она отметила, что сами акции протеста могут поменять форму, поскольку в стране живут творческие граждане. В том числе, народ пойдет по пути забастовок, считает Тихановская.
"Люди будут протестовать до победы", – констатировала она.
Также домохозяйка обещала вернуться на родину. По ее словам, европейские государства помогут белорусам выйти из нынешнего кризиса. Касаясь темы взаимоотношений Минска с Москвой, Тихановская подчеркнула, что "нам не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы".
Она не стала прогнозировать, сколько продлится "наш бой", но полагает, что оппозиция победит уже скоро, т.к. 5 ноября, с ее точки зрения, заканчивается срок полномочий Лукашенко.
"Тогда он теряет легитимность, но уже сегодня его не принимают в стране. После этого срока ни один его приказ не будет иметь юридической силы. Именно до этого срока мы должны начать диалог о мирной передаче власти и новых свободных выборах", – резюмировала Тихановская.
Ранее оппозиционерка оценила осторожную реакцию лидера РФ Владимира Путина, который не вмешивается в ситуацию в соседней стране, лишь стоит рядом и наблюдает.
А накануне парламент Литвы в качестве легитимного президента признал именно Тихановскую, пригрозив России санкциями, если Москва вмешается в дела Республики.
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