Врач-психиатр поставил Лукашенко диагноз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко страдает врожденной мозаичной психопатией. К такому выводу пришел известный российский художник-карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо.
Так он прокомментировал недавнее громкое интервью бацьки четырем нашим телеканалам, в которых пытался объяснить свое появление с автоматом в руках на площади в центре Минска. В частности, Александр Григорьевич заявил, что за ситуацией в Республике "следят из космоса" США, а затем они "передают сигналы в центр под Варшавой".
По словам Бильжо, поведение белорусского лидера, в том числе, появление с оружием в руках, нельзя считать нормальным и безобидным с точки зрения психики – ни для Лукашенко, ни для его окружения.
"У него мозаичная психопатия. Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет", – поставил диагноз президенту карикатурист в интервью "Собеседнику".
Соответствующий вид психопатии проявляется у человека тогда, когда он оказывается в непривычных для себя условиях. Например, если публичной личности, привыкшей выступать в при аншлагах, вдруг предлагается выйти на сцену перед пустым залом.
Бильжо полагает, что Лукашенко вполне искренен в своем поведение, при этом у него "состояние абсолютной декомпенсации" – он столько лет у власти, ведет себя как в собственной квартире, а тут вдруг такие на улицах перемены.
"Он просыпается, а ему говорят: "Пошел вон отсюда!" И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон", – констатирует эксперт.
По его мнению, сейчас бацька чувствует себя ужасно, поэтому и бегает по Минску с автоматом. Лукашенко ничего не понимает, не терпит критики, и в целом неадекватен, резюмировал Бильжо.
Напомним, в беседе с российскими журналистами Александр Григорьевич поведал о том, как он на вертолете облетал проспект Победителей, а за ним наблюдали "американцы с космоса, сволочи".
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