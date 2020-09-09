США устроили слежку за Лукашенко из космоса

США устроили слежку за Лукашенко из космоса
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Протестующие получили сигнал от американцев, считает президент

Соединенные Штаты наблюдают за Александром Лукашенко, причем слежка ведется из космоса. С таким заявлением выступил белорусский президент, комментируя свое появление с автоматом в резиденции во время протестов.

Лидер Республики пояснил: когда народ 23 августа пошел к минской резиденции, президент решил посмотреть на происходящее с воздуха, тем более что вертолет находился всего в 2 километрах.

"Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся",

– пояснил Лукашенко во время своего большого интервью российским журналистам. Как только он взлетел, протестующие тут же стали расходиться, заявил президент. Его слова приводит Tut.by.

"Как крысы разбежались", – высказался тогда Лукашенко, наблюдая за проспектом Победителей из иллюминатора. На видео, после которого президента Республики засмеяли, он показался в бронежилете и с автоматом.

Что еще Александр Лукашенко поведал журналистам – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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