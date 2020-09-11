Тихановская осталась довольна позицией Кремля по протестам в Белоруссии

Тихановская осталась довольна позицией Кремля по протестам в Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Москва не торопится помогать Лукашенко, который сам испортил с ней отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед выборами перевел Россию в разряд врагов. Поэтому сейчас Кремль занял отстраненную позицию, наблюдая за событиями в Минске. Так видит ситуацию лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская.

"Путин поддерживает его (Лукашенко – прим.ред.), но не очень активно. По крайней мере, не послал военных, просто стоит рядом и наблюдает",

- отметила Тихановская в интервью польской газете Rzeczpospolitа. По ее мнению, Лукашенко мечется из стороны в сторону: перед выборами объявил врагом Россию, даже ее мужа Сергея Тихановского посадил за так называемые "связи с Москвой". Сейчас Минск объявил врагами Варшаву, Вильнюс и даже Прагу. "Никто не слушает эти бредни", – уверена Тихановская.

Она отметила, что поддерживает тесный контакт с белорусами, в частности, с членами Координационного совета по трансферу власти. Вернуться в Белоруссию планирует, но позже, когда там станет безопасно. Пока она останется за границей, где уже учатся ее дети, и даже планирует большое международное турне. По ее мнению, протесты в республике не закончатся, пока Лукашенко не уйдет. Главное, чтобы Москва не решила вмешаться.

"Мы просим Россию, как и остальные страны, уважать наш суверенитет. (…) Тем более, что нет никаких причин для ввода войск, у нас мирные демонстрации, направленные против одного человека", – подчеркнула Тихановская.

Отметим, что это авторитетное польское издание представляет Тихановскую читателям как "избранного президента Белоруссии". А накануне сейм Литвы принял специальное постановление, в котором Тихановская названа "главой Белоруссии в изгнании".

Часть западных стран считают, что полномочия Лукашенко истекают 5 ноября 2020 года. Россия, Китай и ряд других стран  признали состоявшимися выборы президента Белоруссии 9 августа, на которых победил Лукашенко. В ближайшее время состоится визит белорусского лидера в Москву, подтвердили в Кремле. 

Николай ВИКТОРОВ

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