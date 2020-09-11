Курс рубля
606 новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату, когда Лукашенко приедет в столицу с официальным визитом. По его словам, встреча лидеров состоится 14 сентября.
Как пишет РИА "Новости", главы государств не намерены подписывать никаких документов по итогам встречи. Более того, пресс-конференции после визита Лукашенко не планируется.
Ранее в СМИ появлялись слухи на счет даты визита белорусского лидера в Россию. Однако в Кремле их не подтверждали.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сербский лидер сообщил, что он провел "отличный" разговор с российским президентом