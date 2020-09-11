В Кремле назвали дату приезда Лукашенко в Москву

Оглашать детали встречи журналистам после не планируют

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату, когда Лукашенко приедет в столицу с официальным визитом. По его словам, встреча лидеров состоится 14 сентября. 

Как пишет РИА "Новости", главы государств не намерены подписывать никаких документов по итогам встречи. Более того, пресс-конференции после визита Лукашенко не планируется. 

Ранее в СМИ появлялись слухи на счет даты визита белорусского лидера в Россию. Однако в Кремле их не подтверждали. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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