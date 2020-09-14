Партия сохранила доверие граждан

В России подводят итоги голосования, состоявшегося 11 – 13 сентября. В целом по стране прошло более 9 тыс. выборов разного уровня. Впервые голосование длилось три дня. Это было сделано с целью защиты граждан от инфекции в период эпидемии коронавируса. Но для многих такой избирательный режим оказался и просто более удобен, поэтому в нынешнем году явка практически везде выше, чем в прошлом.

Жалоб в ЦИК при этом поступило вдвое меньше, чем в прошлом году: 1050 письменных обращений против 2200 в 2019 году. Там, где спорные ситуации подтверждались, результаты всего дня голосования на участке сразу отменялись, а состав избиркома полностью менялся. Такие ситуации возникли, в частности, в Оренбургской области (уч. №945), в Ивановской области (УИК № 129), в Ростовской области (УИК № 539).

В целом эксперты и наблюдатели отмечают, что кампания-2020 прошла заметно чище, легитимность выборов сомнений не вызывает.

По данным на 11:00 мск 14 сентября обработано большинство бюллетеней, по некоторым кампаниям известен уже окончательный результат. Практически во всех регионах избиратели оказали доверие кандидатам от "Единой России".

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, выбиравшие своих представителей в Законодательное собрание ЯНАО, отдали за единоросов две трети голосов (64,64%). На втором месте ЛДПР – 15,31%, на третьем – КПРФ (8,83%), замыкает список "Справедливая Россия" с 6,05%. Остальные партии не преодолели 5%-й рубеж.

Лидирует "Единая Россия" и на выборах в Думу города Томска. Ее кандидаты получили поддержку 24,47% избирателей, КПРФ – 17,55%. В тройку лидеров вошел и новичок на российской политической арене – партия "Новые люди" – 15,06%. Получат мандаты также представители ЛДПР, "Справедливой России", "Яблока" и "Партии Роста".

По 27 одномандатным округам в Томске, по предварительным данным, победили девять кандидатов от "Единой России", шесть – от КПРФ, по два "Яблоко" и "Справедливая Россия", по одному – ЛДПР и "Новые люди".

В Севастополе после подсчета 100% протоколов оказалось, что за врио губернатора Михаила Развожаева проголосовали 135 тысяч 124 избирателя, что составило 85,72% голосов.

"Понятно, что его фамилия будет в итоговом протоколе как победителя",

– отметил глава горизбиркома Сергей Даниленко на брифинге утром в понедельник, 14 сентября. Развозжаев обошел соперников от "Справедливой России", "Патриотов России", ЛДПР, Демпартии России и Партии прогресса. Явка в Севастополе составила 48,28%.

В целом, стоит отметить, что многие кандидаты в губернаторы, заручившиеся поддержкой президента РФ, смогли победить в первом туре, несмотря на высокую конкуренцию.

В Еврейской автономной области (ЕАО) победил кандидат от "Единой России" Ростислав Гольдштейн. У него 82,5%, у его ближайшего преследователя, кандидата от "Справедливой России" Владимира Дудина – 7,06% голосов. За врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова граждане отдали 80,51% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Валерий Калашников с 6,7%.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский победил с результатом 69,65% голосов. У Ирины Чирковой от "Справедливой России" – 16,91%. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69%. На второй строке протокола Ксения Айтакова от КПРФ (13,63%). За Ивана Белозерцева на выборах губернатора Пензенской области проголосовали 78,72% пришедших на участки избирателей. Второе место у Олега Шаляпина (8,45%).

В Татарстане на выборах главы республики побеждает действующий президент Рустам Минниханов. В Тамбовской области – действующий глава администрации единорос Александр Никитин, в Чувашии – врио руководителя региона Олег Николаев, в Ростовской области – действующий губернатор Василий Голубев. В Иркутской области лидирует Игорь Кобзев.

Если оценивать нынешние выборы как репетицию перед предстоящими в 2021 году выборами в Государственную думу, то "Единая Россия" продемонстрировала высокий уровень поддержки у населения. Ее представители и независимые кандидаты, получившие поддержку ЕР, одержали победу на всех уровнях, заняли практически все ключевые посты в регионах.

Но, как отметил глава партии Дмитрий Медведев, праздновать некогда: нужно сразу приступать к работе над поручениями, полученными от граждан в период избирательной кампании. Доверие не дается просто так – его нужно оправдывать на 100%.