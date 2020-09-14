В Раде испугались военной угрозы со стороны Белоруссии

В Раде испугались военной угрозы со стороны Белоруссии
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеБез маски и костюма: Лукашенко прибыл в Россию в необычном виде - видео
Украина переживает из-за возможной помощи Минску от Москвы по договору о коллективной безопасности

Глава Рады по Нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что со стороны Белоруссии присутствует военная опасность. По его словам, договор Украины о границе с соседней Республикой до сих пор не ратифицирован.

Завитневич добавил, что у украинской погранслужбы появились основания для установки техсредств для мониторинга на границе с Белоруссией лишь несколько месяцев назад. Когда там вспыхнули протесты, в Незалежной решили принять меры для усиления охраны своих границ.

Со стороны Белоруссии, заявил парламентарий, присутствует опасность. А учитывая то, что она входит вместе с РФ в ОДКБ, который предусматривает оказание военной помощи при внешней агрессии, то Незалежная может столкнуться с "очень большой угрозой", передает "Лента.ру" со ссылкой на "РБК-Украина" (ресурс заблокирован на территории РФ).

Также Завитневич отметил, что вероятность "российской военной агрессии оценить трудно", однако такая возможность менее реальна, чем атака со стороны Донбасса.

"Но она есть, и ею нельзя пренебрегать", – заявил депутат.

Ранее Госпогранслужба Украины заявляла, что усилила охрану вблизи белорусских границ. Патрулирование ведут не только с воздуха, но и на воде, пишет RT.

"Утро.ру" сообщало, что посол Украины в Белоруссии устроил показательное выступление на границе, закатив скандал после просьбы открыть багажник.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей