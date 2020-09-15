Республика заручилась поддержкой с Востока против деструктивной политики стран Запада

Минск даст силовой ответ на прямую военную угрозу со стороны западных соседей. Об этом предупредили в Минобороны Белоруссии. В ведомстве отметили, что военная доктрина Республики носит сугубо оборонительный характер, однако изменение внешнеполитической обстановки диктует новые условия.

В последнее время наблюдаются активные попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, сменить власть, установленную по решению большинства граждан республики. Особенно проявляют себя в этом отношении Евросоюз и ближайшие соседи Белоруссии – Польша, Литва, Украина. Так, поляки активно привечают оппозиционно настроенных граждан РБ, финансируют деструктивные СМИ.

"Литва (…) идет на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их "рупором". И даже в нынешних сложных условиях спокойно пошла на обострение отношений, на провокацию", – говорится в сообщении Минобороны РБ.

"Братская Украина" вроде бы выступает миротворцем, предлагает услуги посредника, но при этом заявляет о "недружественной политике" Минска и угрозе наступления на Киев с белорусской территории.

"Подобные действия и заявления наших соседей имеют под собой одну направленность – внести раскол в Союзном государстве, разорвать отношения Белоруссии и России", – делают вывод в Минске.

Там предупреждают: повторить "украинский сценарий 2014 года" в Белоруссии не получится. У Республики есть поддержка России, Китая и еще ряда стран-членов ШОС, ОДКБ и других.

"В условиях высказываний отдельных польских военных экспертов о рассмотрении возможности силовой поддержки смены власти в Республике Беларусь, о возможном нарушении территориальной целостности государства путем отделения Гродненской области такая поддержка становится актуальной", – подчеркнули в Минобороны.

Накануне президент РБ Александр Лукашенко прилетал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. встреча продолжалась почти 4 часа. После было объявлено, что Москва отзывает резерв силовиков, направленный ранее на границу с Белоруссией. О чем еще договорились президенты – в статье "Утро.ру".