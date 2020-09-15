В ЕС назвали Лукашенко президентом Украины и отправили в отставку

Результаты выборов 9 августа в Старом Свете назвали подделанными

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте заявил, что для Евросоюза Александр Лукашенко не является законным президентом. Только вместо Белоруссии он сначала назвал Украину. 

Позже, когда его поправили, он извинился.

Боррель сказал, что выборы в Республике "сфальсифицированы". И в Европе "не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", цитирует "РИА Новости".

Теперь в  ЕС обдумывают, как строить отношения с Белоруссией. А также подбирают сферы, в которых их можно заморозить, отметил глава евродипломатии. 

Выборы президента в Республике проходили 9 августа, По итогам голосования в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, его поддержали 80,1% граждан. После этого в стране начались массовые протесты.

Полина ДОРОЖКИНА

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