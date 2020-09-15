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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте заявил, что для Евросоюза Александр Лукашенко не является законным президентом. Только вместо Белоруссии он сначала назвал Украину.
Позже, когда его поправили, он извинился.
Боррель сказал, что выборы в Республике "сфальсифицированы". И в Европе "не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", цитирует "РИА Новости".
Теперь в ЕС обдумывают, как строить отношения с Белоруссией. А также подбирают сферы, в которых их можно заморозить, отметил глава евродипломатии.
Выборы президента в Республике проходили 9 августа, По итогам голосования в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, его поддержали 80,1% граждан. После этого в стране начались массовые протесты.
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