Результаты выборов 9 августа в Старом Свете назвали подделанными

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте заявил, что для Евросоюза Александр Лукашенко не является законным президентом. Только вместо Белоруссии он сначала назвал Украину.

Позже, когда его поправили, он извинился.

Боррель сказал, что выборы в Республике "сфальсифицированы". И в Европе "не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", цитирует "РИА Новости".

Теперь в ЕС обдумывают, как строить отношения с Белоруссией. А также подбирают сферы, в которых их можно заморозить, отметил глава евродипломатии.

Выборы президента в Республике проходили 9 августа, По итогам голосования в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, его поддержали 80,1% граждан. После этого в стране начались массовые протесты.