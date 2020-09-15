Не вмешиваться и помогать: ПАСЕ обратилась к Москве с громким призывом

Не вмешиваться и помогать: ПАСЕ обратилась к Москве с громким призывом
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Европе везде мерещится рука Москвы

Сколько России не твердила, что не вмешивается в дела других стран, на Западе продолжают обвинять ее в обратном. По поводу отношения РФ к ситуации в Белоруссии у европейцев тоже возникло такое подозрение, и на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы уже прозвучал громкий призыв.

Глава британской делегации в ПАСЕ заявил, что хотел бы "получить от российских коллег подтверждение – очень четкое – в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства". По мнению Роджера Гейла, "хорошо бы получить...  такие заверения от российских коллег".

При этом, добавил он, в Европе должны "рассмотреть возможную помощь России Белоруссии". О чем конкретно идет речь, британец не указал, отмечает РИА "Новости".

ЕС же, со своей стороны, обязан "поддерживать невоенное давление", чтобы в Белоруссии была установлена настоящая демократия, и Республика "когда-нибудь стала членом Совета Европы". Пока же она в его состав не входит, только Верховный совет Белоруссии получил статус "специально приглашенного".

С самого начала протестов в Белоруссии в нашей стране осторожно говорили о них и об итогах выборов. Президент РФ Владимирр Путин всего лишь поздравил Александра Лукашенко с  переизбранием. Других заявлений из Москвы не было.

В России не раз опровергали обвинения во влиянии на происходящие в разных странах события. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал их совершенно бездоказательными.

Полина ДОРОЖКИНА

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