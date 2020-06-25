Белорусский лидер не предоставил никаких доказательств

В России опровергли заявления Лукашенко о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Как заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, Минск не предоставил никаких доказательств этого.

А Москва, по его словам, никогда не вмешивалась в какие-либо электоральные процессы и тем более в выборы, которые проходят на у союзника Белоруссии.

Также Песков уточнил, что Путин и Лукашенко кратко пообщались в кулуарах 24 июня. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Александр Лукашенко рассказал о неких "кукловодах" из России. Он отметил, что в интернете активно распространяют "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. И "подбрасывается" все это якобы из России.