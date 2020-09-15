В Болгарии рассекретили личности "отравивших" бизнесмена "Новичком" россиян

В Болгарии рассекретили личности "отравивших" бизнесмена "Новичком" россиян
Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Граждан России объявили в международный розыск

Болгарские стражи порядка раскрыли имена трех россиян, которых подозревают в покушении на убийство нескольких жителей республики в 2015 г. По версии следствия, болгар пытались отравить.

Теперь предполагаемых злоумышленников из России объявили в розыск. При этом болгарские правоохранители уверены, что "отравители" изменили свои настоящие имена. Сейчас разыскиваются Георгий Горшков, использующий псевдоним Егор Гордиенко, Сергей Федотов, представляющийся Денисом Сергеевым, и Сергей Павлов, скрывающийся под именем Сергей Лютенко. Данные опубликованы на сайте прокураторы Болгарии.

Стражи порядка также отчитались о проведенных по этому делу следственных мероприятиях. Так, были проверены номера в отелях и съемные квартиры, где якобы проживали подозреваемые, а также опрошен персонал гостиниц.

Кроме того, было установлено, что в качестве отравляющего вещества использовался яд, который специалисты Хельсинкского университета позже отнесли к отравам класса "Новичок".

История с якобы отравлением предпринимателя Емельяна Гебрева и его наследника Христо произошла в 2015 г. Тогда эксперты пришли к выводу, что граждан Болгарии пытались убить офицеры ГРУ с помощью неустановленного яда. Позже эта история всплыла на фоне нашумевшего отравления Скрипалей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Оппозиционер потихоньку приходит в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей