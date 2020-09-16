Раскрыта истинная причина визита Зеленского в Австрию

Раскрыта истинная причина визита Зеленского в Австрию
Владимир Зеленский. Фото: AP/TASS
Приезд президента Украины в столицу одной из стран ЕС оказался плодотворным

Владимир Зеленский явно не зря приехал в Вену. Австрийские власти раскошелились для Незалежной еще на €1 миллион. 

Эти деньги выделены Украине дополнительно. Ранее Киев уже получил €7 млн для восстановления разрушенного войной Донбасса.

Возможно, эта "мизерная подачка" и была единственной причиной визита делегации Незалежной в Вену, предполагает Der Standard. О других соглашениях после встречи глав двух стран не сообщалось.

Беседуя с Зеленским, канцлер Австрии затронул вопрос о ситуации на востоке Украины. Говорил Себастьян Курц и о двухсторонних экономических отношениях. Что он имел в виду, не сказано.

Президент Украины в свою очередь. рассыпался в похвалах Австрии. он высоко отметил позицию Вены по санкциям против России и по "аннексии Крыма". На что канцлер заявил, о продолжении его страной гуманитарного участия в судьбе Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе из-за низкого уровня жизни и ситуации с коронавирусом. И пообещал вернуть регион в состав Незалежной, ведь в охваченном войной регионе есть немало "украинцев в душе". .

Полина ДОРОЖКИНА

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