Огромный доход принесет Незалежной российское голубое топливо

В этом году Украина получит большие деньги, которые заплатит РФ. Это почти $2 млрд, подсчитал глава "Нафтогаза".

По мнению Алексея Коболева, именно такой будет выручка за транзит российского голубого топлива по газотранспортной системе (ГТС) Незалежной. Прописанный в договоре между Москвой и Киевом принцип "качай или плати" во время экономического кризиса стал важным для страны в получении постоянного дохода, пояснил руководитель компании.

При этом глава "Нафтогаза" упомянул и о рисках для Киева. Транзит заметно сократится, а то и вовсе завершится, когда достроят и запустят трубопровод "Северный поток – 2", отметил он в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее канале в "Ютуб".

И все же, добавил Коболев, "Газпрому" придется платить и дальше, несмотря на объемы прокачки до окончания действия контракта. Иначе Киев накажет Москву.

"Если эти деньги не будут получены нами (около 7,2 миллиарда долларов в период c 2020-го по 2024 год – прим. ред.), тогда с большой вероятностью мы так же пойдем в суд и их просто отсудим", – предупредил Коболев.

Он допустил, что Германия не откажется от проекта "Северный поток – 2". И это доказывает тот факт, что ФРГ готовит контрмеры на санкции США против газопровода. Однако в Незалежной продолжают уповать на ограничения в отношении российского проекта со стороны американцев, которые могут остановить его достройку.

Ранее стало известно, что Украина не станет постоянно закупать сжиженный природный газ (СПГ) у Америки. После полного перехода на виртуальный реверс российского газа между Киевом и Вашингтоном возможны лишь единичные сделки.