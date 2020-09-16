Обнародован тайный "разговор" между Порошенко и Байденом

Обнародован тайный "разговор" между Порошенко и Байденом
Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
продолжениеИстория с Навальным оставила Украину один на один с Россией - эксперт
В нем Трампа обозвали "собакой"

Во время беседы Джо Байден назвал Петра Порошенко "лидером нации", а Дональда Трампа – "собакой". Эти высказывания прозвучали в новых пленках, обнародованных украинским депутатом.

Андрей Деркач и ранее публиковал записи якобы телефонных разговоров экс-главы Незалежной и кандидата в президенты США. Теперь же в Сети, с его легкой руки, появились очередные три части, пишет "Страна ua".

В них Порошенко сообщил, что рассказал Трампу о "достаточно большом количестве вещей, которые делают президент Обама и нынешняя администрация". И, посмеявшись, добавил, как "ожидал более прохладного разговора", а получился "довольно искренний и теплый".  

Байден, в свою очередь, заметил:

"Этот парень, говоря по-английски, он – собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги".


Также нынешний кандидат в президенты США похвалил собеседника, заявив, что тот первым создал свободную от коррупции страну. А еще назвал его своим другом, добавив, что "лет через 30 дети будут петь песни о Порошенко".

Ранее, в мае, тот же депутат опубликовал аудиозаписи бесед в 2016 году вице-президента США и тогдашнего украинского лидера. В них Байден предлагал Порошенко $1 млрд за то, чтобы был уволен генпрокурор, расследовавший незаконную деятельность компании Burisma.

Эти двое регулярно созванивались уже после выборов президента в США, отметил Деркач. Вице-президент хотел быть уверен в сохранении добрых отношений с украинским лидером.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Умер Максим "Тесак" Марцинкевич

Его нашли в камере следственного изолятора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей