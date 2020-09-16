Разочарованная в европейцах Москва больше не будет прислушиваться к киевским партнерам

Ситуация с Алексеем Навальным ясно показала, что в Европе не осталось суверенных государств, способных иметь и отстаивать собственное мнение. Это очень печально для Украины, отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Если до недавнего времени Москва прислушивалась к Брюсселю, чтобы ослабить санкции, и считала дружественным партнером Берлин, то последние события показали – европейцы не способны защитить свои национальные интересы.

"Это плохо для Украины, - сожалеет Погребинский. – Эта ситуация делает абсолютно ненужным для Москвы обращать внимание на реакцию Берлина, Брюсселя"

– пояснил эксперт в эфире канала "Россия 1". Теперь Москва будет действовать исключительно в собственных интересах – ее партнерство с ЕС больше не является сдерживающим фактором.

Кроме того, признав выборы в Белоруссии нелегитимными, Киев лишился и последнего сильного сторонника на постсоветском пространстве. Если раньше Лукашенко поддерживал отношения с Порошенко, а к Зеленскому относился почти по-отечески, то теперь про поддержку Минска в противостоянии с Москвой Киев может забыть.

Накануне Верховная рада большинством голосов отказалась признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии, назвав выборы 9 августа "непрозрачными" и "недемократическими". Тот факт, что Киев лишает права на выбор миллионы своих граждан, проживающих в Донбассе, нардепы во внимание не приняли.

В среду, 16 сентября, глава СВР РФ Сергей Нарышкин раскрыл данные, кто финансировал протесты в Белоруссии.