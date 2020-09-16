Траты Америки на протесты в Белоруссии выяснила российская разведка

Траты Америки на протесты в Белоруссии выяснила российская разведка
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон начал вкладываться в будущие протесты в Минске еще год назад

Координаторы событий в Белоруссии находятся за рубежом. И это отнюдь не претенденты на пост президента, бежавшие из республики после выборов 9 августа. Ключевую роль в организации протестов играют американцы. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По данным СВР, Вашингтон начал вкладывать деньги в организацию антиправительственных выступлений в Белоруссии уже в 2019 году. На поддержку различных местных НПО из США было перечислено около 20 млн долларов. Средства шли на развитие в соцсетях аккаунтов так называемых независимых блогеров и подготовку активистов к организации массовых уличных протестов.

Некоторых активистов приглашали на инструктаж в Польшу, Литву, Украину. Там их обучали методам "ненасильственных протестов", приводит РИА "Новости" слова Нарышкина. Перспективных кандидатов на роль "народных лидеров" США раскручивали особенно активно. В частности, под "плотную опеку" американцев попала Светлана Тихановская.

"Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", – пояснили в СВР. 

Ранее о том, что координаторы протестов в Белоруссии находятся в США, Польше, Литве, Чехии  и Украине, сообщил президент Александр Лукашенко. Он признал, что не смог предугадать, каким мощным окажется их влияние через телеграм-каналы на белорусов. 

Минобороны республики, в свою очередь, предупредило об военного вторжения в Белоруссию со стороны Польши, подготовка к которому длится уже ведется.

Николай ВИКТОРОВ

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