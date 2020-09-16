Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией
Фото: Jeremy Hoare/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Токио нацелено на развитие отношений с Россией, в том числе и по мирному договору с Москвой. Такое заявление сделали в японском МИД после объявления нового состава кабмина.

Главой правительства Японии назначен 16 сентября Есихидэ Суга, который стал преемником покинувшего пост Синдзо Абэ. Сохранили посты главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги, глава Министерства обороны Нобуо Киси и глава Минэкономики Хироси Кадзияма, сообщает телеканал "360".

В японском МИД заявили, что, несмотря на воздержание от каких-либо прогнозов, курс Токио направлен на развитие взаимодействия с Москвой, а также на тесное сотрудничество в вопросах мирного договора, экономической и культурной сфер, передает РИА "Новости".

Суга стал главой кабмина Японии после голосования членов палаты представителей, проведенного 16 сентября. За его выдвижение на пост проголосовали большинство парламентариев.

Егор МАЛКОВ

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