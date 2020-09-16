Россия может не подписывать договор с Японией

Сообщения о планах Токио развивать отношения с Москвой прокомментировал зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Он не считает крайне важным заключение соглашения между Россией и Японией.

"Отсутствие формального документа – так называемого "мирного договора" – отнюдь не мешает взаимовыгодным отношениям, сотрудничеству и так далее,

– объяснил сенатор РИА ФАН.

После назначения главой японского правительства Ёсихидэ Суга заявил о стремлении к сотрудничеству с нашей страной "в самых разных областях". Также премьер, который, по его же словам, собирается продолжить курс, начатый предшественником, отметил, что хочет поднять вопрос и о заключении мирного договора с РФ и таким образом разрешить давний спор о Курильских островах.

Климов назвал следование новым председателем кабмина политике Синдзо Абэ вполне возможным. Но только "до тех пор, пока его команда находится у власти".

Нынешнему экс-премьеру приходилось балансировать между двумя позициями японцев. Теми, кто твердо стоит за "возвращение" утраченных после Второй мировой войны "северных территорий", и желающими урегулировать конфликт решением, которое устроило бы и РФ, и Японию.

И, несмотря на то что "Токио не собирается рвать отношения с Вашингтоном", который отрицательно влияет на отношения Страны восходящего солнца с РФ, что в ближайшем будущем сохранится, японцы хотят прямого диалога с россиянами, заявил Климов. Поэтому мирный договор не сыграет роли.

Ранее стало известно, что новым премьером Японии избран Ёсихидэ Суга. За него 16 сентября проголосовали большинство членов палаты представителей. После распределения потов в кабмине из Токио прозвучало заявление об отношениях с Москвой.

По теме высказались и эксперты. Они считают, что Япония и Россия будут годами идти к мирному договору и заключение такого соглашения без возвращения четырех Курильских островов разрушит карьеру японского лидера.