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Япония будет развивать отношениях с соседними странами, в том числе с Россией. С таким первым своим заявлением в качестве нового премьер-министра Страны восходящего солнца выступил Ёсихидэ Суга.
"Мы хотим построить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию", – цитирует РИА "Новости" главу японского кабмина.
Кроме того, он обещал проводить политику укрепления альянса Токио с Вашингтоном, передает Reuters.
Ранее сегодня парламент страны большинством голосов утвердил Сугу в качестве премьера. Его предшественник на этом посту Синдзо Абэ вынужден был покинуть должность по состоянию здоровья.
И сегодня же несколько обновился состав правительства. Однако свои портфели сохранили министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, глава Минобороны Нобуо Киси и руководитель Минэкономики Хироси Кадзияма.
В МИД Японии уже заявили, что курс Токио
направлен на развитие взаимодействия с Москвой, а также на тесное сотрудничество в вопросах мирного
договора, экономической и культурной сфер.
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