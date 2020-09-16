Последователь Абэ расставил приоритеты во внешнеполитическом курсе

Япония будет развивать отношениях с соседними странами, в том числе с Россией. С таким первым своим заявлением в качестве нового премьер-министра Страны восходящего солнца выступил Ёсихидэ Суга.

"Мы хотим построить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию", – цитирует РИА "Новости" главу японского кабмина.

Кроме того, он обещал проводить политику укрепления альянса Токио с Вашингтоном, передает Reuters.

Ранее сегодня парламент страны большинством голосов утвердил Сугу в качестве премьера. Его предшественник на этом посту Синдзо Абэ вынужден был покинуть должность по состоянию здоровья.

И сегодня же несколько обновился состав правительства. Однако свои портфели сохранили министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, глава Минобороны Нобуо Киси и руководитель Минэкономики Хироси Кадзияма.

В МИД Японии уже заявили, что курс Токио направлен на развитие взаимодействия с Москвой, а также на тесное сотрудничество в вопросах мирного договора, экономической и культурной сфер.

