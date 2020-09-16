Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии

По ее мнению, акции не связаны с вероятной сменой геополитического ориентира Белоруссии

Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад. 

Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.  

"Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода", – цитирует Тихановскую телеграм-канал "TUT.BY".

Она также считает, что бушующие протесты никак не связаны изменением геополитического курса или внешнеполитической ориентацией страны.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко безопасность только в том случае, если президент мирно покинет президентский пост. Батька же считает, что протесты организованы Западом, в том числе США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Умер Максим "Тесак" Марцинкевич

Его нашли в камере следственного изолятора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей