Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии

По ее мнению, акции не связаны с вероятной сменой геополитического ориентира Белоруссии

Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад.

Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.

"Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода", – цитирует Тихановскую телеграм-канал "TUT.BY".

Она также считает, что бушующие протесты никак не связаны изменением геополитического курса или внешнеполитической ориентацией страны.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко безопасность только в том случае, если президент мирно покинет президентский пост. Батька же считает, что протесты организованы Западом, в том числе США.