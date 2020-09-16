Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад.
Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.
"Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода", – цитирует Тихановскую телеграм-канал "TUT.BY".
Она также считает, что бушующие протесты никак не связаны изменением геополитического курса или внешнеполитической ориентацией страны.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко безопасность только в том случае, если президент мирно покинет президентский пост. Батька же считает, что протесты организованы Западом, в том числе США.
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