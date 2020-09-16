Главе Белоруссии поообещали безопасность при одном условии

Главе Белоруссии поообещали безопасность при одном условии
Светлана Тихановская. Фото: EPA
Оппозиционерка пообещала президенту спокойное будущее

Светлана Тихановская заверила Александра Лукашенко в полной безопасности. Но для этого он должен выполнить одно условие.  А также необходимо учесть мнение всех граждан страны.

Есть такая возможность после его мирного ухода с поста, отметила бывшая домохозяйка. "Можно даже сказать уверенность... И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - добавила она изданию "Левый берег". Кроме того, она утвердительно ответила на вопрос, будет ли Александр Григорьевич при этом в безопасности, заключив: "Даже больше", правда, что имела в виду под последними словами, не уточнила.

Не только нынешнему президенту дала обещание оппозиционерка. Большинству министров она гарантировала сохранить их должности.

"Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать... Поэтому кардинальных перестановок не будет", – пояснила Тихановская.

Ранее оппозиционерка назвала незаконными все договоренности между Путиным и Лукашенко. Она  заявила, что граждане Белоруссии отказали Александру Григорьевичу в доверии, поэтому решение президента РФ вести диалог с "узурпатором" вызывает у нее сожаление.  

Как известно, Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве и оттуда уже не раз обращалась и к президенту, и к народу Белоруссии. А еще предрекла Лукашенко скорый уход из власти, указав, что это произойдет в ноябре.

Полина ДОРОЖКИНА

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Эта пустоголовая прошмандовка продолжает строить из себя этакого эрзацпрезидента, ну прямо обхохочешься.
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