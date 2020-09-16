Жители Страны восходящего солнца обратили внимание на тот факт, что на островах выросли целые поколения россиян

При новом премьере Японии Ёсихидэ Суга Токио не будет столько рьяно пытаться вести спор с Москвой о принадлежности российских Курильских островов, поскольку сейчас у граждан Страны Восходящего солнца нет запроса на углубление отношений между нашими странами. С таким прогнозом выступил журналист Yahoo News Japan Иэру Сато.

Он напомнил, что у РФ и Японии абсолютно различные взгляды на Курилы. Москва не амерена "возвращать" острова, поскольку они играют важную роль в сфере безопасности страны, убежден автор. Кроме того, этому препятствуют принятие недавно поправки в Конституцию РФ.

"Все явно свидетельствует о том, что Россия не собирается уступать Японии "северные территории", – цитирует РИА "Новости" Сато.

С выводами журналиста согласились и читатели, отметив, что население Японии потеряло интерес к этой тематике из-за бесперспективности ведения территориальных споров с Москвой.

"Сколько лет тем японцам, которые жили когда-то на Курилах? Война закончилась 75 лет назад. Уже 75 лет тем русским, которые родились на Курилах после войны. Если острова сейчас возвращать Японии, то куда девать людей? Время уже ушло", – считает kuroro.

"Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией - никаких отчуждений территорий!" – отмечает nekonokone.

"Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" – призывает ken.

Пользователь с ником Jwm заявил, что Япония "проморгала" свой единственный шанс по "возвращению" части Курил, а именно в годы развала СССР.

Напомним, японские власти регулярно заявляют о "своих правах" на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ставя вопрос об их "возвращении" под юрисдикцию Токио до подписания мирного договора с Москвой.

В свою очередь, МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над Курильской грядой не подлежит сомнению.

Ранее сегодня новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга сказал, что планирует выстраивать стабильные отношения со всеми соседями, включая Россию и Китай.

