Большинство кандидатов на пост канцлера ФРГ исповедуют взгляды США

Почти все возможные преемники Ангелы Меркель на посту главы правительства Германии придерживаются русофобской позиции. Это признал немецкий политолог Александр Рар.

Комментируя заявления однопартийца Меркель Фридриха Мерца о том, что к миграционному кризису в Европе привели "варварские действия" России в Сирии, Рар отметил, что таких взглядов придерживаются большинство европейских СМИ, руководство которых тесно связано с США, а немецкие политики вынуждены с ними считаться.

По оценке эксперта, если Мерц или ему подобные возглавят ФРГ, про сближение Москвы и Берлина придется забыть.

"Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими. (…) Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша",

– приводит "Взгляд" мнение Рара. Конечно, есть кандидаты, готовые продолжать курс Меркель во внешней политике, например, Армин Лашет, но политиков, исповедующих трансатлантические идеи, гораздо больше.

Выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ состоятся в декабре 2020 года. Победитель поведет партию на парламентские выборы в августе-октябре 2021 г. и, скорее всего, займет пост канцлера Германии. Меркель уже заявила, что баллотироваться больше не будет.