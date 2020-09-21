"Будет тихий ужас": в Германии испугались за отношения с Россией после ухода Меркель

"Будет тихий ужас": в Германии испугались за отношения с Россией после ухода Меркель
Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/dpa/www.globallookpress.com
Большинство кандидатов на пост канцлера ФРГ исповедуют взгляды США

Почти все возможные преемники Ангелы Меркель на посту главы правительства Германии придерживаются русофобской позиции. Это признал немецкий политолог Александр Рар.

Комментируя заявления однопартийца Меркель Фридриха Мерца о том, что к миграционному кризису в Европе привели "варварские действия" России в Сирии, Рар отметил, что таких взглядов придерживаются большинство европейских СМИ, руководство которых тесно связано с США, а немецкие политики вынуждены с ними считаться.

По оценке эксперта, если Мерц или ему подобные возглавят ФРГ, про сближение Москвы и Берлина придется забыть.

"Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими. (…) Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша",

приводит "Взгляд" мнение Рара. Конечно, есть кандидаты, готовые продолжать курс Меркель во внешней политике, например, Армин Лашет, но политиков, исповедующих трансатлантические идеи, гораздо больше.

Выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ состоятся в декабре 2020 года. Победитель поведет партию на парламентские выборы в августе-октябре 2021 г. и, скорее всего, займет пост канцлера Германии. Меркель уже заявила, что баллотироваться больше не будет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alex Scher
Ответить
Германия стоит перед большим выбором: - или повторение ситуации с приходом к власти нацистов перед войной, либо возврат к суверенитету и демократии. К сожалению все говорит о первом, то есть профашистском варианте.
1
новости партнеров

США запугивали Германию из-за "Северного потока - 2" до ситуации с Навальным

Американцы угрозами пытаются остановить строительство газопровода

Кому положена выплата к пенсии в 75 тысяч рублей: ответили в ПФР

Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей