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Ангела Меркель не будет повторно баллотироваться на пост канцлера

Выборы грядут еще в двух крупных странах, кроме Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается повторно баллотироваться на пост лидера страны. Об этом информирует Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, что в феврале канцлер осталась без преемницы. На пост лидера ФРГ претендовала председатель немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, что выборы предстоят не только немцам, но и американцам. Российские политологи полагают, что массовые протесты в США связаны с нежеланием Демократической партии видеть на почту президента страны Дональда Трампа.

Кроме того, выбрать лидера предстоит белорусам. Голосовать за президента им предстоит уже в августе. Перед начало кампании действующий лидер государства Александр Лукашенко распустил правительство.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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