Масштабных перемен в стране при этом ждать не стоит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Указ глава республики подписал в среду, 3 июня.

Решение президента объявили эфире телеканала "Беларусь 1".

Новый состав правительства Лукашенко обсудил на совещании. По его словам, определить его нужно заранее перед предстоящими выборами, чтобы население страны имело представление о том, кто будет заниматься решением проблем.

Президент добавил, что формировать новое правительство начали еще полгода назад. Именно поэтому, по словам Лукашенко, ожидать революции не следует. Белорусский лидер отметил, что масштабные изменения для страны из-за кризиса и пандемии коронавируса сейчас нежелательны, говорится на сайте президента.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в августе этого года. Эксперты рассказали, кто составит конкуренцию Лукашенко и сможет ли он победить.