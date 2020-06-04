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"Заговор банкиров": политолог объяснил смену белорусского правительства

"Заговор банкиров": политолог объяснил смену белорусского правительства
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лукашенко избавился от конкурента на выборах благодаря отставке

Президент Белоруссии распустил правительство перед выборами, так как почувствовал возможность заговора. Так решение Александра Лукашенко прокомментировал политолог Дмитрий Болкунец.

Известный банкир Виктор Бабарико, который является одним из главных оппонентов Лукашенко на президентских выборах в августе, был также связан с бывшим премьером Сергеем Румасом. Именно поэтому президент отправил политика в отставку, назначив на его место Романа Головченко, предположил эксперт.

Таким образом Лукашенко предотвратил "заговор банкиров": Румас мог помешать белорусскому лидеру одержать победу на выборах, поделился одной из версий смены правительства Болкунец.

Кроме того, в последние несколько месяцев Лукашенко не был доволен кабинетом министров. Правительство советовало президенту ввести карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Лукашенко же выбрал другую тактику. Таким образом, вину за недовольство населения страны можно списать на ушедших в отставку министров, рассказал Болкунец порталу "Экономика сегодня".

Указ об отставке правительства Лукашенко подписал в среду, 3 июня. Новый кабинет министров уже сформировали.

Карина СИРАЗОВА

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