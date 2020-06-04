Отправленных в отставку министров лидер Республики решил не считать "врагами"

Стали известны первые кадровые решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по составу правительства. Главой кабмина назначен Роман Головченко. Ранее он руководил Государственным военно-промышленным комитетом республики.

Лукашенко отправил правительство в отставку накануне, 3 июня, пообещав не устраивать "революций". С Головченко он также побеседовал вечером, однако о том, что это кандидат на должность главы кабмина, не сообщалось. Пресс-служба президента передала, что руководитель Военпрома докладывал о перспективных военных разработках, в том числе – в сфере ракетостроения.

Известно, что Головченко учился в Московском государствоенном институте международных отношений (МГИМО). Он сменил на посту главы белорусского Совета министров Сергея Румаса, который занял эту должность в 2018 году. В новом составе правительства ему места не нашлось. Об этом сообщил сам Лукашенко.

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я это приветствую!" – цитирует президента БелТА. Лукашенко отметил, что не сомневается в том, что все бывшие члены кабмина найдут себе применение. "Они не враги", – подчеркнул Батька. Новых министров он призвал сразу включаться в работу и предупредил, что разбрасывать "деньги с вертолета" он не позволит.

Первым вице-премьером президент Белоруссии назначил Николая Снопкова, передает БелТА. Еще одним замом Головченко стал Александр Субботин.

На место председателя Государственного военно-промышленного комитета назначен Дмитрий Пантус. Главой Комитета государственного контроля объявлен Иван Тертель.

Бывший первый вице-премьер Дмитрий Крутой переведен на должность замглавы администрации президента. Его предшественник на этом посту Валерий Бельский становится помощником Лукашенко и займется вопросами экономики и банковским сектором.

Новым министром финансов стал Юрий Селиверстов. Его предшественника Максима Ермоловича планируется направить в Европу в качестве дипломата.

Андрей Хмель займется вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу.

Министр промышленности – Петр Пархомчик. Информационным ведомством займется Игорь Луцкий. Решать вопросы архитектуры и строительства поручается Руслану Пархамовичу.

Ожидается, что полностью новый состав правительства Республики станет известен к вечеру 4 июня.