Россия и США схлестнулись в словесной войне о "супер-пупер" ракете - СМИ

Россия и США схлестнулись в словесной войне о "супер-пупер" ракете - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон отстает от Москвы в разработке гиперзвукового оружия на пять лет

Заявление президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в прошлую пятницу вызвало словесную войну между Штатами и Россией на тему, у какой страны самые быстрые ракеты. Об этом говорится в статье венгерского издания Remix News & Views.

"У них [России] есть ракета, супер-пупер гиперзвуковая ракета (...). Она летит в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас есть одна, которая движется гораздо быстрее, гораздо быстрее той [русской]", – заявил на мероприятия в Бемиджи хозяин Белого дома.

Тогда же он обвинил администрацию бывшего лидера нации Барака Обамы в том, что они допустили якобы утечку данных о ракете в Москву.

"Россия украла эту информацию. Ты знал это, ты знал это. Россия получила информацию, а потом они ее построили", – добавил Трамп.

И почти сразу президент РФ Владимир Путин ответил на эти заявления из-за океана, рассекретив имя разработчика знаменитой российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" легендарного отечественного конструктора Герберта Ефремова. Глава государства подчеркнул, что Россия начала разработку системы еще в 2004 г. после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на расширение стратегических систем ПРО США, которые могли бы уничтожить, свести на нет весь наш ядерный арсенал", – сказал Путин.

Россия разработала и испытала три варианта ракет, которые, как сообщается, способны развивать скорость в 27 раз большую, чем скорость звука, что делает их неуязвимыми для современных систем перехвата. Это ракета воздушного базирования Х47М2 "Кинжал", противокорабельная ракета "Циркон" и ракета наземного базирования "Авангард". В то время как первые две имеют диапазон дальности  поражения от 1 тыс до 2 тыс км (от 620 до 1240 миль), последняя летит на 6 тыс километров, пишет издание.

"Авангард" поступил на вооружение в 2019 г. в состав Домбаровского ракетного полка в Оренбургской области, а Минобороны РФ недавно сообщило, что в текущем году развернет ракеты на 31 пусковой установке шахтного базирования.

Другое венгерское издание Magyar Nemzet напоминает, что глава Пентагона Марк Эспер в марте 2020 г. выступил в Сенате  с докладом о разработке гиперзвукового оружия. Министр считает, что его создание сейчас должно стать одним из главных приоритетов Вашингтона.

По мнению экспертов, американцы ранее отдавали предпочтение другим видам вооружений, именно поэтому серьезных исследований в данной области не проводилось.

Теперь Вашингтон признал отставание: в то время как Россия испытала несколько различных типов гиперзвуковых ракет в последние годы, первые серьезные американские пуски состоялись всего несколько недель назад, в начале сентября.

"Задержка может составить от четырех до пяти лет, и хотя Москва планирует развернуть новый арсенал в ближайшем будущем, Вашингтон, вероятно, сможет сделать это к середине 2020-го десятилетия", – констатирует автор публикации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

Речь Путина в ООН "приземлит" Запад - эксперт

Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей