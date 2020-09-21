Россия должна указывать на каждое неправдивое слово в свой адрес, которое раздается из уст иностранных лидеров

Россия должна жестче отвечать на атаки со стороны западных политиков в ходе идущей сейчас "гибридной войны". Такой совет дал известный израильский военный эксперт Яков Кедми. В качестве хорошего примера, как нужно действовать, он привел опыт своей страны.

Власти Израиля, отметил специалист, столкнувшись с направленной против него пропагандистской машиной западных медиа, пригрозили иностранным изданиям лишением аккредитаций. Впрочем, подобная тактика вряд ли будет успешной в России, считает Кедми. По его мнению, для решения проблемы российскому руководству необходимо разработать более масштабный, качественный и жесткий план.

Он призвал Москву прямо указывать на те лживые заявления, которые произносят в своих речах западные лидеры. Это вынудит иностранных политиков быть осторожнее в высказываниях.

"Надо ткнуть котенка мордой в лужу. Каждый раз, не пропуская ни одного факта, без снисхождения к какому-либо слову неправды", – пояснил эксперт.

Кедми убежден, что если РФ начнет акцентировать внимание общества на вранье, которое звучит из уст канцлера ФРГ Ангелы Меркель или премьера Великобритании Бориса Джонсона, тогда те будут подбирать выражения, касаясь темы нашей страны. Москве нужно предавать огласке ложь по самому широкому кругу вопросов, в том числе из сферы жизни тех государств, политики которых что-то произносят о России.

Это будет бить по их престижу, который является для них "самой чувствительной точкой", цитирует РИА ФАН экс-руководителя израильской разведки.

Ранее в эфире программы "Соловьев Live" на ютуб-канале Кедми, комментируя резолюцию Европарламента о возможных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального и событий в Белоруссии, назвал евродепутатов "подонками и преступниками". По его словам, после того как они уравняли нашу страну с Третьим рейхом, "у них нет морального права кого-то осуждать". Дальнейшее же общение РФ с Брюсселем эксперт счел унижением и неуважением к памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

