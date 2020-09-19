Почему Запад "наказывает" Путина: названа единственная причина

Почему Запад "наказывает" Путина: названа единственная причина
Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com
Санкции против России вводят по любому поводу из-за случая в 2007

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему, когда Запад намерен ввести новые ограничения против России, сгодятся любые методы. Он заявил, что у этого есть лишь одна причина. 

Журналисту задали вопрос на его сайте по поводу того, как он относится к принятой Европарламентом новой резолюции, в которой требуют ввода новых санкций против России из-за ситуации с Навальным. Познер полагает, что это связано с заявлением Владимира Путина.

Как написал он, российский президент прямо заявил Западу, что Россия не принимает политику однополярного мира. У нее есть свои интересы – как национальные, так и геополитические, а "плясать под американскую дудку" страна не собирается. Заявление прозвучало в 2007 году в Мюнхене. 

"С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России. Для этого годятся любые поводы",

указал телеведущий. 

Познер подчеркнул, что не является сторонником Путина, но оппозиционером не является. В своих суждениях он старается быть объективным, насколько это возможно. 

Напомним, несколько дней назад Европарламент выпустил новую резолюцию, в которой призвал ввести санкции против России и заморозить проект "Северный поток – 2". Они также заявили, что не принимают итоги выборов в Белоруссии, а Лукашенко считают нелегитимным президентом. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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