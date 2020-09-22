Зеленский "раскрыл" планы России на мир

Украинский лидер обрушился на РФ с трибуны ООН

Владимир Зеленский считает, что Россия намерена восстановить деление мира на сферы влияния. По мнению лидера Незалежной, именно о таких планах говорит воссоединение Крымской республики с РФ, а также конфликтная ситуация в Донбассе.

Свое мнение украинский президент озвучил в обращении, которое было записано по случаю 75-летия ГА ООН. Видеоролик транслировался на ютуб-канале организации.

Зеленский в очередной раз обвинил нашу страну в развязывании конфликта на востоке Украины и назвал ситуацию "войной в Европе", которую якобы ведет Россия.

Недавно на Украине рассказали, как будут возвращать Крым и Донбасс. При этом доверить судьбу жителей регионов Киев намерен иностранцам.

Ольга ФЕДОРОВА

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