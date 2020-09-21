Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Война на Донбассе закончится победой Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Точных сроков установления над регионом контроля Киева он не назвал, но напомнил, что любой конфликт имеет конец.
"Я убежден, что не будет агрессивного сценария с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса",
– подчеркнул Резников в воскресном эфире телеканала "Прямой". При этом он повторил, что вести переговоры с "боевиками" Киев не намерен. Стороной конфликта Украина считает Россию, а для переговоров есть международный "нормандский" формат, передает "24tv.ua".
Что касается Крыма, то перспективы там несколько более размытые. По словам Резникова, сейчас группа в составе главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, представителя президента по вопросам Крыма Антона Кориневича и самого Резникова работает над формированием международной площадки по обсуждению статуса полуострова.
Обнародовать детали они пока не хотят – план еще должны оценить в Совете по нацбезопасности. Но главные параметры Резников назвал: состав международных участников планируется сделать шире, чем в "нормандском формате", а выбранная приоритетная тактика - политико-дипломатическая.
Ранее в Киеве перечислили причины потери Крыма. В России в ответ указали украинцам на допущенную неточность.
Американцы угрозами пытаются остановить строительство газопровода
Размер соцпомощи может вырасти до 10 тысяч рублей