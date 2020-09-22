Президент США мог бы начать новую жизнь в России

Предвыборная борьба в США складывается пока не в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Его соперник-демократ Джо Байден на фоне кризиса из-за коронавируса имеет более высокие рейтинги.

Впереди еще очные дебаты кандидатов в президенты, которые могут изменить взгляды американцев. Но если Трамп проиграет, он вполне может найти себя на новом поприще. В частности, его готовы принять на работу в RT.

На сайте телеканала выложили видеоролик, на котором изобразили, как могла бы сложиться жизнь 45-го президента Америки в случае проигрыша на выборах 3 ноября 2020 года. Он мог бы переехать в Россию, ежедневно гулять вдоль Кремля, разоблачать фейковые новости по телевизору, неплохо зарабатывать и быть счастливым.

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением",

- сообщили в RT.

Ранее Москву обвинили в том, что она вновь подыгрывает Трампу на выборах, распространяя ложь о психическом здоровье его соперника Байдена.Сам Трамп заявляет, что уже слышать не может про Россию.