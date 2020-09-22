Трампу нашли работу в случае поражения на выборах

Трампу нашли работу в случае поражения на выборах
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент США мог бы начать новую жизнь в России

Предвыборная борьба в США складывается пока не в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Его соперник-демократ Джо Байден на фоне кризиса из-за коронавируса имеет более высокие рейтинги.

Впереди еще очные дебаты кандидатов в президенты, которые могут изменить взгляды американцев. Но если Трамп проиграет, он вполне может найти себя на новом поприще. В частности, его готовы принять на работу в RT.

На сайте телеканала выложили видеоролик, на котором изобразили, как могла бы сложиться жизнь 45-го президента Америки в случае проигрыша на выборах 3 ноября 2020 года. Он мог бы переехать в Россию, ежедневно гулять вдоль Кремля, разоблачать фейковые новости по телевизору, неплохо зарабатывать и быть счастливым.

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением",

- сообщили в RT.

Ранее Москву обвинили в том, что она вновь подыгрывает Трампу на выборах, распространяя ложь о психическом здоровье его соперника Байдена.Сам Трамп заявляет, что уже слышать не может про Россию.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей