СМИ: Москва распространяет ложь о психическом здоровье Байдена

СМИ: Москва распространяет ложь о психическом здоровье Байдена
Джо Байден. Фото:Joe Biden/www.globallookpress.com
С "высокой степенью уверенности" Россия вмешивается в выборный процесс Штатов, утверждают американские аналитики

Министерство внутренней безопасности США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты от Демпартии Джозефа Байдена, чтобы повлиять на ход выборов. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на доклад МВБ, рабочий текст которого оказался в ее распоряжении.

Однако обнародование документа "отложено", поскольку он не соответствует стандартам агентства, рассказал источник медиа в ведомстве.

Согласно проекту доклада, аналитики с "высокой степенью уверенности" установили, что "российские субъекты пагубного влияния, вероятно, будут продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года".

По словам бывшей помощницы министра внутренней безопасности при администрации Дональда Трампа Элизабет Нойманн, заявление о "высокой уверенности" означает, что аналитики реально уверены, что их оценка верна.

В документе упоминаются иранские и китайские попытки критиковать Трампа, но основное внимание уделяется нападкам России на умственную пригодность Байдена, говорится в материале. Данная линия атаки также используется как действующим американским лидером, так и его окружением.

"Мы слышим, как публично высказываются опасения, что в этой администрации отчеты разведывательного сообщества изменяются или блокируются по политическим причинам или чтобы не злить президента", – сказал сотрудник ABC News и бывший замминистра разведки в МВБ при президенте Бараке Обаме Джон Коэн.

Отмечается, что распространение доклада отложено до согласования его текста с и. о. главы МВБ Чедом Вулфом. Однако документ все еще не отправлен, подчеркивает телекомпания.

Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Путин дал новое поручение по Крыму

Москва всерьез взялась за решение ситуации с водоснабжением полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей