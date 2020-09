Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа заслуживает награды из Москвы за популяризацию наших самолетов и автоматов. Так отреагировали в Ростехе на плакат в поддержку лидера республиканцев, на котором неизвестный американский автор изобразил российское вооружение.

В корпорации задумались над отправкой в Штаты подарочного каталога отечественных боевых самолетов. Там отметили, что скорее всего, это была ошибка, причиной которой стало признание "красоты" нашего оружия.

"Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определенно есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь, хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации - это красивое и очень познавательное издание", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу Ростеха.

В корпорации ожидают лишь адреса, на который уйдет презент из России.

Ранее издание Politico обратило внимание на тот факт, что на одном из предвыборных плакатов Трампа присутствуют российские истребители МиГ-29, а один из солдат Пентагона держит в руках легендарный автомат АК-74. Причем реклама призывает американцев "поддержать наши войска", то бишь Вооруженные силы США.

Что на плакате изображено именно оружие ВПК России подтвердил директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов.

The creator of the composite image, Arthur Zakirov, told me that it shows photos he took of a 3D model of a MiG-29, and that the soldiers were Russian models. “Today you hear about the Kremlin’s hand in U.S. politics. Tomorrow you are this hand,” he joked. https://t.co/xyPNw8QQrG