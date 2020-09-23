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Операцией по дискредитации кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена руководит Россия и лично ее президент Владимир Путин. Такой вывод содержится в секретном докладе ЦРУ.
По данным американской разведки, в операции по внешнему влиянию на выборы в Соединенных Штатах Россия задействовала украинского депутата Андрея Деркача, который имеет связи в Конгрессе США, местных СМИ, Белом доме и даже с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведки.
В документе уточняется, что, по поручению Москвы, Деркач активно распространял сведения, порочащие Байдена. При этом Трампу, напротив, оказывалась информационная поддержка. Целью всего этого является "усиление разногласий в обществе накануне выборов в США".
Доказательств у разведчиков нет, поэтому в отчете они использовали формулировку "вероятно" ("probably"). Издание также отмечает, что сам Деркач ранее отрицал связи с Москвой.
Андрей Деркач прославился в Америке после обнародования аудиозаписей разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Представитель Белого дома обещал Киеву финансовую поддержку в обмен на отставку украинского генпрокурора, который вел дело о коррупции с участием сына Байдена. В сентябре 2020 г. Деркача внесли в санкционный список Вашингтона как "российского агента".
Джо Байден является соперником Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 г. выборах президента США.
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