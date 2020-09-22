Тогдашний глава Белого дома дал Незалежной команду "не дергаться" из-за полуострова

Власти Украины просто "сдали" Крым по приказу теперь уже бывшего президента США. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

В прошлом соратник экс-президента Петра Порошенко заявил, что Барак Обама вел какие-то игры с российским лидером Владимиром Путиным. А руководству Незалежной велел "не дергаться".

Жвания и все в Киеве не знают, почему полуостров "сдали" РФ. Но то, что это сделали по указке из Америки, известно "десяткам людей". США запретили ведущим украинским политикам того времени отправлять на оборону Крыма "армию и вооруженных националистов". И те подчинились.

Бывший депутат согласился с выводом Госбюро расследований о том, что в потере Крыма виноват Виктор Янукович. Однако отметил, что наказать нужно и остальных ответственных за это. По его мнению, главный виновник – Александр Турчинов, приказавший украинским военным ничего не делать во время "захвата" Крыма Россией.

Расплатиться за "аннексию" должны также экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, добавил Жвания. Эти двое сделали все, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть: отключили полуостров от электричества и водоснабжения, угрожали послать туда националистов и запрещали русский язык.

Вине Турчинова, Порошенко и Яценюка в "аннексии" Крыма есть доказательства Украинские власти помогли России "захватить" полуостров, заключил экс-депутат во время обращения, опубликованного на его ютуб-канале.

Ранее в Крыму назвали три причины ухода от Незалежной. Это полное равнодушие Киева к региону и нежелание его развивать, агрессия в отношении населения полуострова и восстановление исторической справедливости.