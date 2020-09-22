"Северный поток - 2" расколол Евросоюз

"Северный поток - 2" расколол Евросоюз
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
План США вскрыл неприятные реалии для европейцев

Намерение американцев создать специальную коалицию против "Северного потока – 2" выявило, что далеко не все страны Европы занимают единую позицию по вопросу строительства газопровода. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Герд. 

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен создать против газопровода особую коалицию, чьей основной целью будет помешать завершить проект. Он также выразил надежду, что "Северный поток – 2" не будет достроен в принципе. 

Герд в интервью с РИА "Новости" заявил, что такое выступление со стороны Помпео было довольно предсказуемо. Однако то, что Вашингтон намерен совместно со странами Европы создать коалицию против газопровода говорит о том, что в Евросоюзе есть разногласия на этот счет. 

"Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом",

– отмечает депутат. 

По его мнению, ждать, что Штаты ослабят свою позицию по поводу "Северного потока – 2" не стоит – вероятнее всего, давление будет только нарастать. 

Дискуссия о необходимости приостановки строительства российского газопровода разгорелась с новой силой после инцидента с Алексеем Навальным. Запад призывает заморозить проект, чтобы таким образом наказать Россию. Однако никаких оснований обвинять РФ в "отравлении" оппозиционера нет – в Европе, где сейчас находится Навальный, не предоставили ни одного доказательства причастности Москвы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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