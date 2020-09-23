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В прокуратуре Болгарии сделали громкое заявление. Они обвинили двух российских дипломатов в шпионаже на территории страны.
Как указано в сообщении ведомства, мужчины собирали информацию о болгарской армии и технической пригодности военной техники страны. Прокуратура утверждает, что дипломаты вели подобную деятельность с 2016 года. Всю добытую информацию они передавали российским военным в Москве.
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