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Россия запретила въезд ряду граждан Евросоюза в связи с "недружественными шагами" Брюсселя. Об этом рассказала Мария Захарова во время брифинга.
По ее заявлению, ЕС продолжает расширять санкции против России, руководствуясь при этом "надуманными и порой абсурдными предлогами", не считаясь с нормами международного права.
"В ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов",
– приводит ее слова РИА "Новости".
В Москве напомнили, что оставляют за собой право на ответ в случае, если Брюссель продолжит конфронтацию.
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