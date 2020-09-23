Россия ответила ЕС на "недружественные шаги"

Москва расширила "черный список"

Россия запретила въезд ряду граждан Евросоюза в связи с "недружественными шагами" Брюсселя. Об этом рассказала Мария Захарова во время брифинга.

По ее заявлению, ЕС продолжает расширять санкции против России, руководствуясь при этом "надуманными и порой абсурдными предлогами", не считаясь с нормами международного права. 

"В ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов",

приводит ее слова РИА "Новости". 

В Москве напомнили, что оставляют за собой право на ответ в случае, если Брюссель продолжит конфронтацию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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