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В СССР и в современной России никогда не производился яд из категории "Новичок". Об этом сообщила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного своего брифинга.
"Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось", – сказала российский дипломат, выступление которой приводит телеграм-канал "Пул №3".
Касаясь темы неких "доказательств" вины Москвы в якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального каким-то веществом, она подчеркнула, что никаких фактов этому до сих пор нет, передает РИА "Новости".
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