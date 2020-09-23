На Смоленской площади отметили отсутствие доказательств вины РФ в инциденте с Навальным

В СССР и в современной России никогда не производился яд из категории "Новичок". Об этом сообщила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного своего брифинга.

"Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось", – сказала российский дипломат, выступление которой приводит телеграм-канал "Пул №3".

Касаясь темы неких "доказательств" вины Москвы в якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального каким-то веществом, она подчеркнула, что никаких фактов этому до сих пор нет, передает РИА "Новости".

