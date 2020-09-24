Оппозиционер не взял бы предмет с ядом от чужого

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев поделился размышлениями о случившемся с Алексеем Навальным. Он сказал, что подложить блогеру что-то с отравляющим веществом мог только хорошо знакомый ему человек.

Этот неизвестный нанес яд на какой-то предмет и отдал оппозиционеру, предположил химик. И пояснил, что в случае попадания яда в еду или воду конкретному человеку, жертвой окажется только он. Но, стоит нанести отравляющее вещество на предмет, пострадают несколько, прокомментировал эксперт ситуацию газете "Взгляд".

Эксперт при этом указал на то, что когда подобные вещества попадают на кожу, признаки отравления заметны лишь через несколько часов. А после проникновения яда в организм через легкие или с пищей – в течение нескольких минут, передает слова химика URA.RU.

Если "отравление" Навального произошло в Томске, перед тем как он вошел на борт самолета, это мог сделать только очень близкий человек – через рукопожатие или путем передачи предмета, отметил Углев. А на бутылку следы вещества могли попасть, когда оппозиционер взял ее рукой в номере гостиницы.

В аэропорту блогера не могли "отравить". Иначе симптомы появились бы позже и пострадали бы другие люди.

Обо всем этом химик пытался сообщить помощникам Навального, но с ним не захотели говорить. И обращение к некоторым журналистам оказалось бесполезно – эксперту "не дали высказать, сразу налетели, перебили".

Об "отравлении" "Новичком" Навального заявили немецкие врачи после его перевозки из Омсква в Берлин. При этом доказательств этому Германия не предоставила.

Ранее пресс-служба Алексея Навального сообщила, что немецкая лаборатория нашла следы "Новичка" на бутылке из номера гостиницы в Томске, где останавливался блогер со своей командой. Изъятие предмета с этим якобы доказательством отравления, было снято на видео и опубликовано в "Инстаграм".