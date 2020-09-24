В Вашингтоне раскрыли тайные связи Батуриной с сыном кандидата в президенты США

Хантер Байден, сын претендента на пост американского лидера от демократов Джо Байдена, имел подозрительные контакты с вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению американских сенаторов Чака Грассли и Рона Джонсона, Елена Батурина несколько лет финансировала деятельность Хантера.

Американские политики провели собственное расследование, в ходе которого обнаружили связь Байдена-младшего с зарубежными лицами. По версии Грассли и Джонсона, он получал крупные суммы сомнительного происхождения от иностранцев. Кроме Батуриной, в финансовых махинациях участвовали некие лица, имеющие связи с китайскими коммунистами.

Выводы сенаторов содержатся в докладе, который был опубликован на сайте комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената конгресса США. Среди прочего, там говорится, что вдова Лужкова осенью 2014 г. отправила $3,5 млн на счет фирмы Rosemont Seneca Thornton LLC. При этом одним из ее соучредителей выступает наследник Байдена.

Ранее "Утро.ру" делилось данными из секретного доклада ЦРУ. По мнению американских разведчиков, операцией по дискредитации кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки от демократов Джо Байдена руководит Россия и лично ее президент Владимир Путин.

