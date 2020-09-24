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Президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать с визитом в Белоруссию, а экономический форум регионов двух стран, намеченный на октябрь, перенесен на следующий год. Об этом сегодня сообщил белорусский посол в Незалежной Игорь Сокол.
Он отметил, что форум в Гродно должен был стать значимым мероприятием в двусторонних отношениях между Киевом и Минском.
"Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер... Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь..." – цитирует Сокола "Украина Бизнес Ревю".
По словам главы белорусской дипмиссии, с инициативой о переносе форума на 2021 г. в Минск обратился Киев.
Сокол подчеркнул, что в результате действий украинской стороны обнулена совместная работа по подготовке мероприятия. В итоге, пострадают экономики обоих государств, связи между региона республик и простыми гражданами. Посол напомнил, что разрушать что-либо очень легко, но намного сложнее потом строить.
"Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", – резюмировал Сокол.
Напомним, 17 сентября Лукашенко распорядился закрыть границы страны с Польшей и Литвой, а также усилить белорусские рубежи с Украиной.
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