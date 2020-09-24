Прибалты решили наказать Россию за ее "циничное и агрессивное" поведение по отношению к оппозиционеру

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока-2" в связи якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает сегодня агентство BNS.

В документе говорится, что в России критическая ситуация с демократией, правами и свободами человека. В этой связи литовские депутаты призывали Евросоюз "принять и реализовать так называемый механизм санкций ЕС по типу "Закона Магницкого" ..., который будет включать список лиц и предусматривать отраслевые санкции против" РФ.

Также сейм констатировал, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом, разработанным в российских лабораториях. Такими действиями, следует из постановления, четно стало понятно, что "Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции".

"Отравление Алексея Навального лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2", – убеждены литовские нардепы.

Они полагают, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования "агрессивных внешнеполитических инициатив" Москвы, в основном направленных против стран Балтии и других государств Центральной и Восточной Европы.

В документе повторяется старая украинская мантра, что "СП-2" не является экономическим проектом, а исключительно геополитическим, который – а это уже американская долгоиграющая пластинка, – усиливает зависимость европейцев от голубого топлива из России.

Помимо этого, сейм намерен и дальше поддерживать наших диссидентов и неправительственные организации, а также независимые СМИ и журналистов. Литовцы призвали Германию отказаться от "Северного потока-2", а Евросоюз диверсифицировать источники энергии и поставщиков.

Ранее французское издание Le Monde вышло со статьей, в которой со слов некоего источника поведало о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона, в котором они обсуждали ситуацию вокруг Навального. Сообщалось, что глава России дал понять своему коллеге, что один из создателей "Новичка" ныне находится в Латвии.