В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"

В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Строительство газопровода продолжится, как только исчезнут некоторые сложности

Германия не может удалить вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" из обсуждения дела об "отравлении" Алексея Навального. Этого не поймут в Европе, сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Ответ ФРГ на ситуацию с оппозиционером будет таким же, как и у других стран ЕС. Возможны и дипломатические меры, вплоть до санкций против отдельных лиц, и экономические, отметил немецкий дипломат. 

При этом мнение политиков, требующих остановить строительство газопровода, Ишингер не поддерживает. Он уверен, что возведение новой "стены" между Западом и РФ, ни к чему хорошему не приведет, передает РИА "Новости" выдержки из речи Ишингера в эфире телеканала N24.

Нужно обратиться к российским партнерам с просьбой провести предварительное и своевременное расследования обстоятельств произошедшего с оппозиционером, сказал дипломат. И добавил, что после этого политические сложности исчезнут, и можно будет завершить проект.

Ранее Литва призвала ФРГ отказаться от "Северного потока – 2". Такое наказание придумали России прибалты за "отравление" Алексея Навального.

Не так давно в Европе высказались о заморозке "Северного потока – 2" на то время, что потребуется для расследования дела Навального. И отвели месяц на то, чтобы решить судьбу газопровода. 

Полина ДОРОЖКИНА

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